Nelle scorse ore Enrico Mentana è diventato nonno e sui social non sono mancati i commenti dei fan. Il giornalista ha replicato in modo curioso…

Sono ore di gioia in casa di Enrico Mentana. Il giornalista, infatti, nelle scorse ore è diventato nonno e ha aggiornato i fan del bellissimo momento che si sta vivendo in famiglia. Su Instagram, l’uomo ha pubblicato un post molto tenero e ricco di orgoglio dove non sono mancati i commenti dei fan. Anche quelli più pungenti con riferimento alla recente querelle con la collega Lilli Gruber. Quello che nessuno si sarebbe aspettato è che “Chicco” replicasse proprio ad uno di questi…

Mentana nonno: il commento sulla Gruber

Come anticipato, Mentana ha gioito insieme ai suoi tanti seguaci social per la bella notizia ricevuta in queste ore di essere diventato nonno. Il giornalista ha condiviso un post su Instagram dalla sala parto del Mangiagalli dove, appunto, è nato il nipotino (o nipotina). Le parole dell’uomo hanno generato tante reazioni e commenti anche irriverenti che hanno fatto riferimento alla lite su La7 con Lilli Gruber.

Un utente, infatti, ha risposto al giornalista: “C’era anche la Gruber”, con rifeirmento alla sala parto. Quello che non poteva aspettarsi è che proprio Mentana commentasse il suo messaggio. Il giornalista ha replicato in modo epico con una risposta che in poche ore ha raggiunto migliaia di like: “In sala travaglio però“, ha detto Mentana.

Il commento di Cairo alla querelle su La7

In queste ore, a commentare la vicenda tra Mentana e Gruber è stato il numero uno di La7, Urbano Cairo, presidente del Torino Football Club, di Cairo Communication e di RCS MediaGroup. “Ho fatto un comunicato in cui riaffermavo dei principi che sono per noi importanti e mi ha fatto piacere che entrambi l’abbiano sottoscritto”, ha detto a margine della presentazione della Milano Civili Week. “Io non ho neanche parlato con loro, non è che ho fatto moral suasion. Entrambi erano d’accordo, quindi sono molto contento di questo”, le parole dell’imprenditore riprese da Il Tempo.

