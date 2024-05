Nuovo provvedimento per i naufraghi de L’Isola dei Famosi dopo che alcuni di loro non hanno rispettato il regolamento.

Ennesima grana da risolvere per i naufraghi de L’Isola dei Famosi 2024 che si sono trovati a dover fare i conti con un provvedimento da parte dello “spirito dell’isola”. I concorrenti, infatti, dopo essere stati divisi in due squadre distinte non hanno rispetto il regolamento e, immediatamente, hanno ricevuto una sanzione tra la rabbia e lo sgomento di tutti.

Isola dei Famosi, provvedimento per i naufraghi

Come detto, a L’Isola, è arrivato un nuovo provvedimento contro i naufraghi che dovranno rinunciare a del cibo. Tutto è capitato a causa di alcune parole di troppo tra Greta e Rosy che, dopo essere state divise in due squadre differenti, hanno scambiato delle parole, cosa vietata in quel preciso momento dell giornata.

“Lo Spirito dell’Isola era stato chiaro: vietato alcun contatto tra i due gruppi. Le regole sono state violate. Ieri sera sono state fatti dei complimenti a Rosy per le orecchiette da parte della squadra blu. Entrambi i gruppi dovranno consegnare un’intera ciotola di riso a testa. Consegnatela sotto i rispettivi totem”, è stata la decisione della produzione che ha quindi spiegato il provvedimento e le sue ragioni. Per i ragazzi e le ragazze in Honduras, sicuramente non una bella notizia.

Di seguito anche il post Instagram con quanto accaduto:

I rumors sul futuro del reality

Al netto del percorso che sta avendo questa edizione de L’Isola, qualcuno pensa già al futuro. Infatti, sono stati molti i rumors per la prossima annata del programma che, secondo alcuni, potrebbe vedere il clamoroso ritorno di Ilary Blasi al timone. Le ultime indiscrezioni, infatti, parlano della possibilità che L’Isola si sposti anche di rete e che questo possa portare l’ex conduttrice a riottenere il suo ruolo insieme ad Alvin come inviato. Staremo a vedere…

