I professori di Amici hanno detto la loro su chi vorrebbero o meno in finale. Anna Pettinelli non ha usato mezzi termini su Holden e Mida.

Chi andrà in finale ad Amici? Ma soprattutto chi vorresti ci andasse? Questa, di fatto, la domanda che è stata fatta ad Anna Pettinelli nel corso dell’ultimo daytime del programma. La maestra ha detto la sua soffermandosi in modo paritcolare su chi non vorrebbe, ovvero i due cantanti Holden e Mida. La prof ha spiegato bene il suo pensiero.

Amici, Anna Pettinelli non vuole Holden in finale

Ai ragazzi della scuola di Amici è stato mostrato, nel corso dell’ultimo daytime, un filmato con le parole di Anna Pettinelli in merito a chi vorrebbe o meno in finale. La professoressa ha parlato di Mida e Holden. Su quest’ultimo ha detto: “Ma perché Holden ha fatto il Serale? Io Holden non l’ho visto. Ha cantanto? Holden ha fatto un bel pomeridiano. Lui è bravo, ha idee. Ma poi, lo metti sul palco del Serale, tra le luci e tra la gente. E qui… il nulla. Nessuna emozione, come se non ci fosse mai stato […]. Ma anche in casetta. Lui non è mai entrato nel programma. Una bella vetrina ma la finale no. Non te la meriti […]”, ha tuonato la maestra.

Il commento su Mida

Non è mancato anche un commento su Mida: “Non se la meritano lui e Mida. Mida l’ho sempre detto. Il suo modo di cantare è sempre quello. I testi sempre insignificanti. L’uso di tanti strumenti tecnici. Anche al Serale, quando c’era da avere coraggio, non lo ha avuto. Quante volte l’ho messo davanti ad una sfida con un guanto. Si è sempre nascosto dietro ad un dito. Lui si è preoccupato sempre di macchiare la sua immagine. Non c’è stato quello scattino… […]”.

