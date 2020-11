by @claudiacabrini

Sembrerebbe arrivata realmente al capolinea, e stavolta in modo definitivo, la lunga relazione intercorsa tra la ex Velina di Striscia La Notizia Melissa Satta e il calciatore Kevin Prince Boateng. I due, anche genitori del piccolo Maddox, avevano già superato una prima crisi qualche anno fa. I paparazzi avevano ampliamente documentato la relazione finita tra i due, ma tutto è bene quel che finisce bene.

Melissa Satta e Kevin Prince Boateng ci avevano riprovato, ed erano riusciti a mantenere solido il loro amore e splendente la loro famiglia per molto tempo. Ora, tuttavia, l’amore tra i due sarebbe realmente arrivato al capolinea. Come rivelato da Dagospia, Satta e Boateng ci avrebbero provato strenuamente, poiché entrambi fortemente legati l’una all’altro e al concetto di Famiglia, che sempre hanno cercato di preservare. Inoltre, entrambi i genitori avrebbero duramente lottando per la felicità di Maddox, loro primogenito, che tuttavia continua ancora oggi ad essere sereno e follemente amato da tutta la famiglia di Lei e di Lui oltre che, ovviamente, dai rispettivi genitori.

Insomma, i tentativi per recuperare tutto il recuperabile sarebbero stati fatti ma, spiega Dagospia, al momento pare che quanto fatto non sia bastato. Come si legge a chiare lettere su Dagospia, infatti:

“Ci hanno provato in tutti i modi a salvare il loro rapporto ma l’amore sarebbe giunto, questa volta per davvero, al capolinea”.

Il rapporto tra l’ex Velina e il calciatore ora sarebbe davvero giunto al capolinea. Solo poche settimane fa era stato il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini a lanciare lo scoop. Lo scorso agosto, invece, erano stati i diretti interessati a smentire la notizia. Ora purtroppo la notizia e la conferma ufficiale della rottura. Melissa Satta e Kevin Prince Boateng riproveranno a salvare il rapporto per l’ennesima volta? Chissà. Certamente noi glielo auguriamo di vero cuore.