Coppia fissa ormai da diversi mesi, Melissa Satta e Matteo Berrettini fanno alcune “prove di famiglia”. Le foto sui social.

Un momento molto felice a livello sentimentale per Melissa Satta che non nasconde più l’amore per Matteo Berrettini. Un rapporto che ha visto, ormai da diverso tempo, coinvolto anche il figlio della ex Velina, Maddox. I tre sono ormai una famiglia come dichiarato dalla stessa showgirl in una recente reunion a Monte Carlo…

Melissa Satta e Berrettini: prove di famiglia

Le cose tra la Satta e Berrettini sembrano procedere, come detto, a gonfie vele. La conferma è arrivata anche in questi ultimi minuti con l’ex Velina che ha condiviso su Instagram una foto in cui appare in ascensore con Matteo. Con loro anche il figlio Maddox, avuto dalla precedente relazione con Boateng.

I tre formano una bella famiglia e ad usare tale parola è stata proprio la Satta che ha scritto: “Family in Monaco”. La donna, suo figlio e il tennista si trovano nel Principato e sembrano assolutamente felici. La bella Melissa, infatti, ci è sempre andata cauta con le parole mentre in questo caso, facendo riferimento alla famiglia, sembra essersi sbilanciata.

In una storia seguente, invece, la Satta è apparsa con Maddox a tavola durante il pranzo. Un altro momento decisamente in famiglia con la splendida cornice della location di Monte Carlo.

Staremo a vedere se la coppia avrà intenzione di compiere qualche passo importante. Sul tema la Satta aveva da poco affermato a Belve: “Sono molto felice, è un momento bellissimo della mia vita, sono molto grata di tutto quello che ho. Dal mio lavoro alla mia vita personale al mio fidanzato”.

