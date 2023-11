Polemiche ad Amici dove Alessandra Celentano e Emanuel Lo hanno preso una dura posizione nei confronti di un ballerino.

Non solo lezioni e “casting”. Nell’ultimo daytime di Amici sono andati in scena alcuni scontro importanti tra professori e studenti. In modo particolare Alessandra Celentano ed Emanuel Lo hanno avuto da ridire nei confronti del ballerino Simone che, dopo l’ultimo posto in classifica nella giornata di domenica, si è lamentato del giudizio ricevuto.

Amici, Celentano e Emanuel duri con Simone

La polemica andata in scena nel corso del daytime odierno di Amici è partita a seguito della classifica finale della domenica. Infatti, il ballerino Simone non è rimasto contento dell’ultimo posto che è arrivato dopo il giudizio di Anbeta che ha dato i voti alle prestazioni dei danzatori.

In particolare il ragazzo ha lamentato di essere stato giudicato solo per alcune parti della coreografia da lui eseguita: “Mi rode il c**o ad essere ultimo in classifica ancora. Pare che lei si sia concentrata solo su quei passaggi di classico e di tecnica. Solo su quelli come se il resto non sia stato”.

Da questo commento, ecco che Simone e gli altri alunni sono stati richiamati dalla Celentano e da Emanuel Lo. “Simone, come ti permetti? Chi sei tu per giudicare i voti e la classifica di una professionista”, hanno detto in coro i prof. “Anche le precedenti settimane eri ultimo”.

Emanuel in particolare ha sottolineato: “Non dovete permettervi di parlare così. Io mi sarei chiesto come mai mi sono trovato in quella posizione. Detto questo, io Simone ti dovrei ridare la maglia ma te la sospendo perché devo fare le mie valutazioni”.

Inevitabile la triste reazione di Simone che, quindi, è rimasto con la maglia sospesa.

Di seguito anche il post Instagram del programma con la decisione di Emanuel:

