Aria di nozze per Melissa Satta e Matteo Berrettini. In queste ore si sta spargendo il rumors sul possibile prossimo step della coppia.

Fanno sul serio Melissa Satta e Matteo Berrettini. La coppia, molto chiacchierata negli ultimi mesi e non immune da critiche, starebbe pensando al prossimo step da fare per il futuro. Quale? Le nozze… Secondo gli ultimi rumors, infatti, alcuni amici vicino alla showgirl e al tennista non sarebbero stupiti da una possibile proposta di matrimonio prossimamente.

Melissa Satta e Berrettini presto sposi? Parlano gli amici

La Satta e Berrettini fanno coppia fissa ormai da diversi mesi e da quando sono usciti allo scoperto sono decisamente inseparabili. I due hanno superato anche alcune polemiche e critiche – specialmente via social – che sono arrivate sul loro rapporto e hanno consolidato il loro amore tanto che il tennista ha stretto anche un bellissimo rapporto con il figlio di lei, Maddox, avuto insieme all’ex calciatore Kevin-Prince Boateng.

Proprio per questo legame molto stretto, apre che i due potrebbero pensare presto alle nozze. A lanciare l’indiscrezione è stato il settimanale Di Più Tv, ripreso da diversi media, che avrebbe appreso la notizia da amici vicino alla coppia. Secondo la fonta vicina alla coppia, infatti, “si dice che una proposta di nozze potrebbe arrivare presto e sarebbe bellissimo dopo tutto quello che hanno passato”.

Si tratta chiaramente solo di una indiscrezione non confermata ma se le fonti vicine ai due si sono davvero sbilanciate a questo punto chissà che Meli e Matteo non possano presto annunciare qualcosa ai loro fan.

Di seguito anche un recente post Instagram dei due:

