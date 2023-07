Nonostante i tradimenti e i problemi di fiducia Gabriela e Giuseppe hanno stupito tutti annunciando di essere tornati insieme.

Gabriela e Giuseppe hanno avuto un inaspettato chiarimento a Temptation Island e hanno annunciato di voler provare a recuperare il loro rapporto nonostante i problemi di fiducia vissuti finora. Giuseppe in particolare si è scusato con la compagna per averle mentito e averla tradita.

“Ti chiedo scusa. In questi anni ti ho detto parecchie bugie, non ho mai avuto il coraggio di dirti la verità. Ora è arrivato il momento di ricominciare, da qui. Quello che pensavi era vero, che parlavo con delle ragazze, che andavo a ballare, è vero che ti ho tradita. La cosa più dolorosa era dirti che non era vero, stavo male. Ci siamo fidanzati da piccoli, io avevo 16 anni, tu 12. Abbiamo chiuso parecchie cose nel nostro rapporto. Ora voglio uscire con te, senza paletti, con più libertà, con più fiducia. Siamo venuti qui e ti ho dato un’altra bastonata. Sono stato la notte sveglio, ho capito il dolore che hai provato tu in questi anni. Tu sei la donna della mia vita, ti amo e spero di uscire qui con te, di ripartire da zero. Voglio che ti fidi di me”, ha affermato.

Temptation Island: Giuseppe e Gabriela fanno pace

Alla presenza di Filippo Bisciglia, Giuseppe e Gabriela di Temptation Island hanno avuto un inaspettato chiarimento e hanno stupito tutti annunciando di voler provare a stare di nuovo insieme.

Giuseppe ha anche sottolineato che per lui Gabriela sarà la madre dei suoi figli e lei si è invece fatta promettere di non dover più vivere tradimenti e bugie come in passato. La coppia è destinata a durare? In tanti tra i fan sono impazienti di saperne di più.

