Melissa Satta e l’addio a Boateng: “Non ho scelto io”

A Verissimo Melissa Satta è tornata a parlare della sua clamorosa rottura dal marito, Kevin Prince Boateng, e per la prima volta si è confessata a cuore aperto anche per quanto riguarda la sua nuova storia d’amore con Mattia Rivetti.

Melissa Satta: l’addio a Boateng

Durante l’estate 2020 Melissa Satta ha annunciato la fine della sua storia d’amore con Kevin Prince Boateng, padre di suo figlio Maddox. I due avevano provato a tornare insieme dopo un primo periodo di crisi vissuto nel 2019 ma purtroppo la loro storia non è durata. La separazione dal calciatore avrebbe fatto particolarmente soffrire la showgirl che aveva creduto veramente di poter recuperare con lui la serenità: “Ora sto bene anche se è un dolore che rimane sempre. Ho sofferto molto, è stato un duro colpo perché non me l’aspettavo e perché non è stata una mia scelta. È andata così ma oggi sono molto felice. L’importante è avere un obiettivo comune che nel nostro caso è Maddox e sta andando bene”, ha dichiarato la showgirl al salotto di Silvia Toffanin.

Il nuovo amore

Oggi al fianco di Melissa Satta è presente l’imprenditore Mattia Rivetti, con cui la showgirl sembra aver finalmente trovato la serenità dopo il difficile periodo vissuto per l’addio a Boateng. “È una persona diversa da quelle frequentate in passato, è un ragazzo non famoso e molto riservato, che mi dà qualcosa di totalmente differente da quello che ho avuto fino adesso. Sono molto felice perché crescendo mi sono accorta di cercare altre cose”, ha dichiarato Melissa Satta in merito alla sua storia con Mattia Rivetti e, inoltre, non ha escluso la possibilità di avere in futuro un altro figlio.