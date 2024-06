Mattia Zaccagni segna il goal decisivo per l’Italia contro la Croazia. La reazione di suo figlio Thiago è commovente.

La partita Croazia-Italia, decisiva per la qualificazione agli ottavi di Euro 2024, è stata segnata da un momento indimenticabile. Mattia Zaccagni ha realizzato il goal del pareggio, su assist di Riccardo Calafiori, portando l’Italia alla fase successiva. L’esultanza dei tifosi italiani è stata esplosiva. Tuttavia, un momento ancora più tenero ha rubato la scena.

Mattia Zaccagni: la reazione di Thiago al goal di suo padre

Thiago, il figlio di Mattia Zaccagni, ha mostrato una reazione commovente al goal del padre. Chiara Nasti, madre del piccolo e moglie di Zaccagni, ha condiviso sui social un tenerissimo video in cui Thiago esulta felice dopo aver scoperto il risultato della partita.

Nel filmato si vede il bambino che indossa la maglia dell’Italia e sorride entusiasta e batte le mani, esprimendo tutto il suo orgoglio per il papà.

Chiara Nasti ha accompagnato il video con una dolce dedica per Zaccagni, scrivendo su Instagram:

“Grazie papà per rendermi così fiero di te, sono stato un mese guardando la maglia dell’Italia, ad indicarla e riconoscerla urlando ‘BA BA BA’. Stamattina quando mi sono svegliato mamma mi ha fatto vedere il gol di ieri, sono troppo fiero di te e credo lo siano un po’ tutti qui in Italia. Noi vorremmo essere lì a sostenerti ma mamma ha la pancia troppo grande e siamo in attesa della sorellina. Un giorno potremmo raccontarlo anche a lei. Ti amiamo tanto papà! Forza Azzurri, forza ragazzi!”

Il momento di grande dolcezza

Le parole di Chiara Nasti e la reazione di Thiago hanno fatto sciogliere il cuore di Mattia Zaccagni, che ha risposto con affetto: “Amori miei”.

Questo dolce momento familiare ha conquistato i tifosi italiani, rendendo la vittoria dell’Italia ancora più speciale.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG