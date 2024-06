Fedez è sbarcato ufficialmente su OnlyFans è pubblica il suo primo attesissimo contenuto. Scopri di cosa si tratta.

Fedez è sbarcato ufficialmente su OnlyFans e ha pubblicato il suo primo contenuto a pagamento nel “social per adulti”. Ma di cosa si tratta? Il rapper aveva anticipato nel podcast La Zanzara la decisione di aprire il suo canale sul OF, ma ha anche anticipato il tipo di contenuti che andrà a pubblicare. Scopriamo qual è stato il primo video pubblicato.

Fedez su OnlyFans: i contenuti pubblicati dal rapper

Nelle scorse ore il rapper ha condiviso il suo primo contenuto sul social a pagamento OnlyFans. A Giuseppe Cruciani, nel podcast La Zanzara, aveva annunciato: “Ho chiuso una collaborazione con i ragazzi di OnlyFans in America e apro una collaborazione, un canale. Fa ridere, tutti mi dicono che mi dicono che devo ripulirmi l’immagine e io tac, apro un canale OnlyFans. Se ci saranno contenuti espliciti? Ma va, ma che. Niente sesso esplicito, un sacco di star americane lo usano per mettere i caz*i loro senza fare contenuti di sesso. Ma più in generale quando tutti mi dicono di fare una cosa a me viene da fare l’esatto contrario“.

Di conseguenza, Fedez ha preannunciato che non condividerà su OF contenuti espliciti. Ma scopriamo qual è stato il primo contenuto pubblicato.

Fedez condivide il backstage di “Sexy Shop”

Il giornalista Mattia Buonocore ha rivelato qual è stato il primo contenuto pubblicato dal rapper. Con un post su X, Buonocore ha annunciato che il primo video di Fedez è un backstage del video di Sexy Shop.

Questo, quindi, conferma le dichiarazioni del rapper che aveva annunciato che non ci sarebbero stati contenuti espliciti sul suo canale OF.

Non ci resta che attendere per scoprire quali altri contenuti pubblicherà Fedez sul “social per adulti”.

