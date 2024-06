Louisa Jacobson, figlia di Meryl Streep, fa coming out su Instagram e condivide foto con la fidanzata Anna Blundell.

La figlia minore di Meryl Streep, Louisa Jacobson, ha fatto coming out su Instagram, rivelando la sua relazione con Anna Blundell. L’annuncio è arrivato il 22 giugno, il giorno del 75esimo compleanno della madre.

Louisa Jacobson, figlia di Meryl Streep: la rivelazione su Instagram

Louisa Jacobson, star di “The Gilded Age” e figlia di Meryl Streep e Don Gummer, ha condiviso una dolce foto della coppia su Instagram con la didascalia: “Blessed to be entering the Joyful New Era”, ovvero, “Felice di stare per entrare in una gioiosa nuova era”.

La 33enne ha pubblicato diverse foto che mostrano momenti intimi con Anna Blundell, tra cui una scattata in una stanza illuminata da luci rosse e altre che ritraggono la coppia in selfie allo specchio.

Sotto al post sono arrivati tantissimi commenti dei fan dell’attrice che fanno gli auguri alla coppia.

Chi è Louisa Jacobson

Louisa è la più giovane dei quattro figli di Meryl Streep e Don Gummer. I suoi fratelli sono Henry Wolfe, Mamie e Grace.

Meryl Streep e Don Gummer si erano sposati nel 1978, ma nel 2023 hanno rivelato di essere separati da almeno sei anni, mantenendo la notizia privata fino a poco tempo fa. Un portavoce di Meryl Streep ha dichiarato: “Anche se si prenderanno sempre cura l’uno dell’altro, hanno scelto di vivere separati”.

Meryl Streep, celebre per i suoi ruoli iconici in film come “Il Diavolo veste Prada”, aveva fatto la sua ultima apparizione pubblica con Don Gummer nel 2018 durante la notte degli Oscar. La notizia della loro separazione ha sorpreso molti, ma sembra che entrambe le parti abbiano trovato un equilibrio nella loro vita personale.

L’annuncio di Louisa Jacobson è stato accolto con calore dai fan e dalla comunità LGBTQ+.

