Matteo Viviani e Ludmilla Radchenko di nuovo insieme dopo la separazione

Matteo Viviani rivede l’ex moglie Ludmilla Radchenko dopo la separazione: “Tra noi un rapporto meraviglioso”.

Nonostante la recente separazione annunciata sui social, Matteo Viviani e Ludmilla Radchenko si mostrano nuovamente insieme, a conferma del fatto che il loro legame è rimasto saldo e sereno. Ma cosa sta succedendo realmente tra gli ex coniugi? Scopriamo tutti i dettagli.

Matteo Viviani rivede Ludmilla Radchenko: il video

L’inviato de Le Iene ha condiviso sui social un video in cui partecipa all’inaugurazione della mostra artistica dell’ex moglie a Milano, e ha dichiarato con affetto: “Tra noi non è rimasto solo un bel rapporto, è rimasto un rapporto meraviglioso“.

La coppia, che si era sposata nel 2013 ed è genitore di due figli, Eva e Nikita, aveva annunciato la separazione solo pochi giorni fa, precisando che non ci sono stati eventi traumatici alla base della rottura.

Matteo Viviani ha voluto sottolineare pubblicamente come la fine del loro matrimonio non sia stata causata da litigi o tradimenti, ma piuttosto da un’evoluzione naturale del loro rapporto. “Abbiamo preso questa decisione insieme, in modo maturo, per preservare il sentimento profondo che ci lega” ha dichiarato Viviani.

Ludmilla Radchenko, ex Letterina e oggi artista affermata, ha accolto con entusiasmo la visita dell’ex marito alla sua mostra.

La separazione tra Matteo Viviani e Ludmilla Radchenko

Nel panorama delle separazioni tra vip, quella di Matteo Viviani e Ludmilla Radchenko si distingue per il tono pacato e l’affetto evidente. La loro capacità di trasformare la fine di un matrimonio in un nuovo equilibrio familiare è stata apprezzata dal pubblico, che ha riempito di commenti positivi i social.

Con parole cariche di rispetto e affetto, Viviani ha voluto ricordare quanto la madre dei suoi figli sia una donna eccezionale: “Sempre ci sarà un sentimento tra noi. Sarà sempre la madre dei miei figli, e io il padre dei suoi“.