Damiano David, imbarazzo in diretta: “Quante volte l’hai fatto?”

Damiano David in imbarazzo in tv spagnola per una domanda hot: il frontman dei Maneskin cerca di svicolare.

Damiano David prosegue il suo tour promozionale del lancio del nuovo singolo da solista tra interviste ed esibizioni, ma i momenti imbarazzanti di certo non mancano. Dopo essere volato in Germania è stato il turno della Spagna, dove è stato ospite del talk show La Revuelta, condotto da David Broncano, uno dei volti televisivi più irriverenti del paese.

Ma durante l’intervista non sono mancati i momenti imbarazzanti, soprattutto quando il conduttore televisivo ha posto delle domande molto intime al cantante. Ma scopriamo che cosa è successo.

La domanda imbarazzante e la reazione di Damiano David

Durante l’intervista, Damiano si è lasciato andare a risate, sketch e una performance live mozzafiato. Ma a catalizzare l’attenzione è stata una domanda inaspettata e imbarazzante: “Quante volte l’hai fatto negli ultimi 30 giorni?“.

Qui il video dell’intervista.

Qué gracioso es cuando viene alguien de fuera, que no tiene nada controlado este programa y descubre por primera vez las Preguntas Clásicas. Se ha descojonado el tío. #LaRevuelta @daviddamiano99 pic.twitter.com/4WV0txvws5 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) April 9, 2025

Colto alla sprovvista, Damiano David ha cercato di sviare con eleganza: “Ho una fidanzata e viviamo insieme. Quindi posso dire che sono felice“. Ma Broncano ha insistito, chiedendo addirittura un punteggio dettagliato: “Un punto per ogni volta e mezzo punto se hai fatto tutto da solo“.

Il cantante, visibilmente in imbarazzo, ha risposto con ironia: “Dai, 25 punti. Ma tu non sai come ho ottenuto questo punteggio… con cinquanta volte. Ma alla fine un punto è sempre un punto“. Una risposta che ha scatenato le risate del pubblico e lo ha reso virale sui social.

Il sostegno di Dove Cameron: “Damiano è l’uomo giusto”

Nel frattempo, la fidanzata di Damiano, l’attrice e cantante Dove Cameron, ha parlato del loro rapporto in un’intervista. “All’inizio pensavo di stargli antipatica, ora è la relazione più felice che abbia mai avuto“, ha dichiarato.

Dove ha anche raccontato come Damiano l’abbia aiutata a credere in sé stessa, svelando un lato più profondo del rocker: gentile, rispettoso e con valori solidi. E ha rivelato un dettaglio curioso: “Mi ha insegnato a cucinare, fa un risotto alla zucca eccezionale“.