Neppure il tempo di iniziare l’avventura a L’Isola dei Famosi che arrivano le prime polemiche. Matilde Brandi attaccata da alcuni naufraghi.

Simpaticissima e solare, Matilde Brandi è a tutti gli effetti diventata una naufraga de L’Isola dei Famosi 2024. Sbarcata con gli altri concorrenti in Honduras, però, la soubrette è stata oggetto di “attenzioni” particolari da parte di qualcuno che non sembra vederla proprio nel modo migliore possibile. Alcuni “nip”, infatti, hanno fatto nascere il primo caso del reality scagliandosi contro la donna con pareri decisamente duri.

Matilde Brandi attaccata a L’Isola dei Famosi

Il mondo del piccolo schermo la conosce per le sue capacità e per la sua solarità ma evidentemente Matilde Brandi, almeno ad un primo impatto, non ha dato questa sensazione ad alcuni dei neo naufraghi de L’Isola dei Famosi.

In Honduras, infatti, è nato il primo caso con diversi “nip” che si sono scagliati contro di lei con pareri negativi.

Di fatto, l pescivendolo Peppe Di Napoli, la contessa Alina Vereconi Scortecci, la modella Khady Gueye e il poeta Pietro Fanelli hanno sottolineato come la soubrette sarebbe “arrogante” e “antipatica“.

Il botta e risposta

In una clip mandata in onda in diretta durante la prima puntata del reality, diversi concorrenti hanno lamentato il fatto che la Brandi avesse tenuto degli atteggiamenti “da star”.

“Matilde Brandi credo che sia una che non le manda a dire”, ha detto la Gueye. “Il suo carattere è litigioso e per questo rallegrerà le giornate quando inizierà a litigare con gli altri concorrenti”, ha aggiunto, invece, la contessa Alina.

Ben diverso il commento di Di Napoli: “Mi sta antipatica, la vuole sempre vinta ed a me le persone così non mi piacciono”. Anche per Fanelli la soubrette sarebbe “un’arrogante e casinista”.

Dal canto suo la donna si è difesa promettendo di far ricredere i compagni di avventura. Siamo sicuri, però, che la clip non passerà inosservata e che presto se ne vedranno delle belle…

Di seguito anche un post Instagram de L’Isola dedicato alla soubrette:

