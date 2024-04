La partenza de L’isola dei Famosi 2024 inizia con un ritiro. Dopo l’annuncio in diretta di qualche problematica, ecco la conferma.

Primo ritiro ufficiale a L’Isola dei Famosi 2024. Neppure il tempo di partire con la nuova edizione del reality che un naufrago annunciato nel cast ha dovuto dire addio. Si tratta di Tonia Romano che ha spiegato, via social, cosa sia successo e cosa l’abbia portata a dover salutare in anticipo.

Isola dei Famosi 2024, Tonia Romano ritirata

Nel corso della prima puntata de L’Isola dei Famosi 2024 sono stati presentati tutti i naufraghi della nuova edizione del reality. Non è mancato, però, un primo giallo. Infatti, è stata la stessa conduttrice, Luxuria, a spiegare come, al netto delle comunicazioni ufficiali del cast, in realtà, un concorrente non sarebbe stato presente.

Nello specifico Tonia Romano: “Tonia ha avuto un problema di salute e non è potuta essere con noi. La salutiamo e le auguriamo di rimettersi presto”, ha detto senza dare dettagli la presentatrice.

Un vero e proprio giallo che, non senza qualche apprensione improvvisa da parte dei parenti della donna, ha avuto poi delle spiegazioni, arrivate dalla diretta interessata.

Le parole sui social: la spiegazione

Su Facebook, infatti, la Romano ha fatto sapere tramite, crediamo, il suo staff cosa sia accaduto: “Buongiorno sono Jack. Mi è stato recapitato un messaggio che Tonia volesse fosse pubblicato per tranquillizzare tutti, parenti, amici e tutti coloro che sono in pensiero per lei. Fortunatamente sembra che Tonia stia bene e questa è la cosa più importante. Nel caso dovessero esserci altri aggiornamenti vi informerò subito su tutti i profili social di Tonia. Intanto vi informo che sono ancora io a gestire tutta la parte social”, è stato scritto nella pagina della donna.

Successivamente, ecco la spiegazione: “Cari amici, come avuto saputo in Honduras ho avuto un problema, ho preferito non partecipare all’Isola per tutelare la mia salute. Devo crescere due figli da sola che sono tutta la mia vita, quindi la scelta giusta è stata preservare la mia salute. Intanto vi informo che la situazione non è grave, sto bene e la produzione mi sta dando tutto il supporto possibile non lasciandomi mai da sola. Li ringrazio infinitamente”.

