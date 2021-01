“Mi farebbe piacere far sapere a Maria Teresa Ruta che io e Guenda ci siamo scoperte e tranquillizzarla che il produttore del “famoso programma” (visto che ne parla sempre) mi ha affidato un nuovo format stile varietà che mi somiglia di più. A Maria Teresa Ruta rimangono i suoi amati fornelli“. A scriverlo sui social è Matilde Brandi, rivolgendosi a Maria Teresa Ruta e postando due fotografie in cui vengono immortalati gli abbracci scambiati con Guenda Goria.

Un messaggio che appare allo stesso tempo distensivo e pungente, con il tentativo di buttare acqua sul fuoco rispetto ad una polemica nata al Grande Fratello Vip ormai qualche mese fa, ma anche di annunciare un nuovo impegno professionale. Il tutto ‘relegando’ ai fornelli la collega.

Mi farebbe piacere far sapere a MTR che io e Guenda ci siamo scoperte❤️… e tranquillizzarla che il produttore del "famoso programma" (visto che ne parla sempre) mi ha affidato un nuovo format stile varietà che mi somiglia di più.

A MTR rimangono i suoi amati fornelli ❤️ pic.twitter.com/GjcICjDqJV — Matilde Brandi (@matildebrandi30) January 26, 2021

Matilde Brandi e Maria Teresa Ruta, il caso del programma di cucina

Come ricorderete, Matilde Brandi e Maria Teresa Ruta si erano punzecchiate nel reality ad ottobre scorso per via di Chef Per Passione, la trasmissione tv dedicata al mondo del food ligure in onda su Telenord (e su un circuito di reti locali). Un programma che nel 2019 le due vippone avevano condiviso per un breve periodo, pur non apparendo mai insieme in video.

Il caso nacque da questa frase, poco felice, pronunciata dalla Ruta:

Abbiamo condotto lo stesso programma di cucina, Chef per Passione. Abbiamo fatto metà puntate lei, metà puntate io… quest’anno io ho firmato il contratto per tutte le puntate.

Maria Teresa è poi tornata sull’argomento in altre occasioni, anche quando la Brandi era ormai fuori dal gioco in quanto eliminata. Ora, a distanza di qualche tempo, arriva questo messaggio via social, con tanto di prova fotografica del bel rapporto costruito con la figlia di Maria Teresa. Sarà pace definitiva o soltanto il primo passo per una nuova ‘guerra fredda’?

Intanto, proprio in queste ore, la Ruta sembra essere stata tirata in ballo dalla collega e amica Patrizia Rossetti. Trovate tutti i dettagli su TvBlog.