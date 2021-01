Alba Parietti replica a Maria Teresa Ruta: “Alain Delon? Siamo molto amici” (video)  

Alba Parietti, ospite di ‘Casa Chi’, ha replicato a Maria Teresa Ruta che, ieri, durante l’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’ ha rivelato che le ha soffiato il posto accanto ad Alain Delon al tavolo della giuria di Miss Italia 1991. La mamma di Francesco Oppini ha smentito questa circostanza:

“Con Alain Delon? Non mi sarei mai seduta ad un tavolo dove non ero invitata. Quella sera io, Tomba e Delon eravamo i presidenti di giuria, quindi era molto difficile che al tavolo ci potesse essere qualcun altro. Delon se ha fatto trattative nascoste con la Ruta io questo non lo so, ma non sul mio posto a tavolo”.

L’amicizia tra Alba Parietti e Alain Delon

La showgirl, legata all’attore francese da un’amicizia decennale, ha rivelato per la prima volta, un episodio particolare avvenuto nel backstage di ‘Amici di Maria De Filippi’:

“Dico solo che il mio ego in confronto al suo non è nulla! Siamo molto amici, lui stesso ha ammesso di avermi corteggiato sempre, ma io non ho mai corrisposto. Non ne vorrei fare un vanto. Poi, quando mi sono messa con il suo migliore amico è svenuto proprio prima di andare in onda in un programma di Maria De Filippi, Amici. Delon non andò in onda. Ci trovammo dietro le quinte. In una discussione, che abbiamo avuto animatamente, dall’agitazione, si è sentito a disagio, è svenuto. Portato via dall’ambulanza, non ha fatto più fatto il programma. Credo che questo Maria se lo ricordi bene”.

La Parietti, infine, ha spiegato, il motivo per cui ha voluto replicare alla collega di tante avventure televisive:

“Sembravamo due galline dietro il galletto. Io stavo con il signor Bonaga, ero al tavolo della presidenza. Tutta questa sceneggiata che, lei, ieri sera, si è inventata… E’ una persona molto fantasiosa, simpatica, nella sua fantasia”.