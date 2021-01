Tommaso Zorzi e Giulia Salemi amicizia vera?: le reazioni di parenti e amici  

by @sebastianocascone

Dentro e fuori dalla casa del ‘Grande Fratello Vip 5’, ci si interroga se tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi ci sia un’amicizia vera dopo il gesto di ieri sera. L’influencer, infatti, di fatto, per preservare il proprio fidanzato Pierpaolo Pretelli nella corsa per la finale, ha preferito salvare Andrea Zelletta. Scatenando, di fatto, la reazione di Tommy che, ancora una volta, ha ribadito che la Salemi non è tra le amiche del cuore, a cui affida tutte le confidenze della sua vita:

Oggi pomeriggio, su Twitter, c’è stato un botta e risposta tra la sorella Gaia ed il migliore amico di Giulia, Matteo. E’ intervenuta anche mamma Armanda Frassinetti:

Matteo Evandro: “Forse stasera ha sbagliato, forse è un’asciugona, forse ha idealizzato un’amicizia diversa… ma sicuramente gli vuole bene davvero #gfvip”

Gaia: “Matte ma tanto sei super di parte, siete così tanto amici fuori che a maggior ragione sai come stanno le cose tra loro. Finché c’era solo tommi al gf non ti esprimevi mai, quindi non penso tu abbia il suo miglior interesse a cuore”.

Armanda: “Quoto”

Parpiglia: “Anche io so come stanno le cose. E l’ho scritto senza problemi. Fine … Matteo … dai su”.

Ed, infine, è arrivata anche la versione del giornalista, Gabriele Parpiglia:

“#GFVip come sostengo dall’inizio non c’è amicizia vera tra #giuliasalemi e #tommasozorzi Altrimenti #giulia non avrebbe avuto alcuna fonte esitazione. L’amicizia quella vera è altro”.

Foto | Ufficio Stampa