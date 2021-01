Stefania Orlando, il marito Simone Gianlorenzi tifa per Dayane Mello: “La adoro dal primo giorno”  

A poche ore dalla notizia dell’incoronazione di Dayane Mello come prima finalista del ‘Grande Fratello Vip 5’, con il 45% delle preferenze, il marito di Stefania Orlando, Simone Gianlorenzi, si è espresso, per la prima volta, sui social:

Ora che Dayane è in finale posso finalmente scrivere in Libertà quello che penso? Tanto è immune dai miei super poteri di trascinatore delle folle….(quest’ultima parte del tweet è ironica) #sovip #tzvip — Simone Gianlorenzi (@SimoGianlorenzi) January 26, 2021

“Ora che Dayane è in finale posso finalmente scrivere in Libertà quello che penso? Tanto è immune dai miei super poteri di trascinatore delle folle….(quest’ultima parte del tweet è ironica) #sovip #tzvip”

Va benne ecco quelli che penso: Adoro Dayane dal primo giorno! Ho sempre sostenuto che sarebbe stata la vincitrice morale ed effettiva del #gfvip , già da Ottobre, l’ho sempre votata e coordinato tutti i voti a suo favore!! Forza Dayane!! — Simone Gianlorenzi (@SimoGianlorenzi) January 26, 2021

“Va benne ecco quelli che penso: Adoro Dayane dal primo giorno! Ho sempre sostenuto che sarebbe stata la vincitrice morale ed effettiva del #gfvip , già da Ottobre, l’ho sempre votata e coordinato tutti i voti a suo favore!! Forza Dayane!!”

Vorrei tranquillizzare i fan invasati di @stefyorlando dicendo che: 1) non mi farà nessun overparty

2) non la conoscete meglio di me

3) se pensate di entrare nel suo cuore vi consiglio di ripulire Twitter dalle bestemmie che pubblicate quotidianamente

Dai che ce la fate! #gfvip — Simone Gianlorenzi (@SimoGianlorenzi) January 26, 2021

“Vorrei tranquillizzare i fan invasati di @stefyorlando dicendo che:

1) non mi farà nessun overparty

2) non la conoscete meglio di me

3) se pensate di entrare nel suo cuore vi consiglio di ripulire Twitter dalle bestemmie che pubblicate quotidianamente

Dai che ce la fate! #gfvip

Simone Gianlorenzi difende la moglie Stefania Orlando

Prima dell’ultima diretta, di ieri sera, il musicista ha parlato, a telefono, con la showgirl rassicurandola sull’affaire Andrea Roncato e ribadendole l’affetto incondizionato di tanti fan fuori dalla casa. Ecco le sue dichiarazioni a ‘Live non è la d’Urso’:

“Posso dire tranquillamente tutto quello che mi ha detto. Mi ha detto che è molto stanca. Relativamente alla storia di Andrea, mi ha detto: ‘Mi è dispiaciuto molto’. Io le ho detto: ‘Amore, sappi che molta gente è dalla tua parte e Andrea, in questo momento, è pesantemente attaccato sui social’. E lei si è messa a piangere e ha detto: ‘Mi dispiace tanto per Andrea’. Queste sono parole sincere, dette tra me e lei e uno degli autori che ovviamente ascoltava la telefonata, quindi non mi sto inventando nulla”.