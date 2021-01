Giulia Salemi, l’ex fidanzato Abraham Garcia: “Sono ancora innamorato di lei”  

Abraham Garcia, muscoloso ragazzo spagnolo di 30 anni, ex fidanzato di Giulia Salemi del ‘Grande Fratello Vip 5’, ha raccontato, per la prima volta, a ‘Novella 2000’, di nutrire ancora dei sentimenti nei confronti dell’influencer:

“Giulia mi manca tantissimo e mi piacerebbe incontrarla di nuovo. Penso sempre a lei. Purtroppo la distanza, io a Madrid e lei a Milano, non ci ha consentito di continuare la relazione, ma non ho dimenticato nulla di quello che è successo tra noi”.

Il modello ammette di non aver gradito la storia d’amore tra la Salemi e Pierpaolo Pretelli sbocciata all’interno del loft di Cinecittà:

“Non nascondo di essere ancora geloso, vorrei essere io l’uomo per lei. Sarei capace di tornare in Italia, piombare nella Casa del Grande Fratello Vip e portarmela via. Non sto scherzando. Lo ammetto, sono ancora innamorato di Giulia. Spero che un giorno questo messaggio arrivi alla produzione del programma. Lancio un appello: italiani, fate il tifo per me”.

Il giovane ha, infine, ricordato il lungo corteggiamento prima di ricevere un bacio dalla gieffina:

“Avevo conosciuto Giulia anni prima, quando era stata a Madrid per la trasmissione Ridiculousness. Un mio amico me la presentò nel mio ristorante. Nacque subito una forte empatia, ma nient’altro. Una settimana dopo andai a Milano per un lavoro con il canale MTV e lì ho incontrato di nuovo Giulia. Da quel momento, giorno dopo giorno, abbiamo cominciato a frequentarci. Più che relazione la definirei una bella avventura. Non è stato facile conquistarla, ma vi assicuro che l’attrazione era fortissima. Mi ha fatto attendere. Ci siamo baciati dopo un bel po’ di tempo”.