Guendalina Tavassi, ospite oggi a Pomeriggio Cinque, è tornata su un episodio riguardante Giulia Salemi, già raccontato durante una puntata di Casa Chi.

La 35enne romana, in breve, ha dichiarato che Giulia Salemi, agli inizi della sua carriera televisiva, le avrebbe letteralmente rubato l’ospitata in un programma televisivo.

Prima di soffermarsi nuovamente su questo presunto torto subito, però, la Tavassi ha voluto mettere in chiaro un’altra cosa:

Cominciamo col dire che la Kim Kardashian italiana sono io! Mi ha già rubato un titolo! Diciamo che è successa una cosa che mi è rimasta legata al dito… È successo tanti anni fa, Giulia Salemi era appena uscita da Miss Italia. Eravamo ospiti in un programma e, durante la pubblicità, la conduttrice si avvicinò a me per chiedermi se mi avesse fatto piacere essere ospite anche la settimana successiva. Io la ringrazio e mi disse di fare l’annuncio che sarei stata ancora presente nel suo programma. Come mi dice questa cosa, la Salemi si mise in mezzo e disse: “Posso fare io l’annuncio?”. Io rimasi scioccata, pensai: “Non è possibile che questa ha detto ‘sta cosa!”. La conduttrice disse di sì. In pratica, Giulia mi rubò una puntata! Ma non è questo il problema…

Secondo Guendalina, quindi, Giulia Salemi sarebbe disposta a tutto per avere successo e, in supporto alla sua tesi, ha ricordato il famoso abito sexy che la modella italo-persiana indossò in un’edizione della Mostra del Cinema di Venezia:

Lei è disposta veramente a tutto, io non l’avrei mai fatto, soprattutto se sei agli inizi. Una che va al Festival di Venezia con la “ciuffetta” di fuori è davvero disposta a tutto! È diventata famosa per questo e l’ha fatto apposta.

Leila, amica del cuore di Giulia Salemi, presente in studio, ovviamente, ha preso le difese della sua amica:

Il mondo dello spettacolo è un mondo dove si combatte. Giulia è stata intelligente.

Guendalina Tavassi, però, ha controreplicato, affermando che un torto simile, lei non l’avrebbe mai fatto a nessuna:

Io preferisco stare a casa e non andare in tv piuttosto che fare un torto a qualcuno, questa è come sono fatta io.

