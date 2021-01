Dayane Mello critica Francesco Monte: “Due donne che si baciano? Una cosa bellissima” (video)  

Dayane Mello, nelle scorse ore, è intervenuta nella diatriba tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi del ‘Grande Fratello Vip 5’, criticando, aspramente, le parole di Francesco Monte. La modella brasiliana ha preso le difese dell’ex protagonista di ‘Riccanza’ che, in passato, ha interrotto l’amicizia con l’influencer per via di alcune presunte dichiarazioni dell’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ durante la sua partecipazione al reality di Canale 5:

Dayane Mello: Su quella cosa è vero. Io mi ricordo perfettamente di quelle immagini. Ci sono state 2 ragazze che si sono baciate. Lui ha detto ‘che schifo’ a due donne che si baciavano. Poi si è scatenato il putiferio. Cioè, un uomo che non accetta due donne che si baciano, che poi è una cosa fighissima. È una cosa bellissima, è un qualcosa di bello. Ma in che mondo vivi? Mi sembra che ne hanno parlato tanto. Comunque mi ricordo di questa cosa”.

Le parole di Tommaso Zorzi contro Francesco Monte

Zorzi: “Lui ha detto cose qua dentro che non mi sono piaciute. Tu stavi con una persona che non voleva avere a che fare nulla con me. Lui ha detto che se vede due donne che si baciano gli fa schifo e per come sono fatto io non posso fare finta che questa persona mi stia bene. Tu hai preso le sue difese e tra l’altro ho saputo che lui non voleva avermi intorno. Io devo sedermi al tavolo con una persona che non ha piacere di stare lì? Io insulto il tuo ex dandogli del coglion*? Se uno mi fa una domanda e mi chiede cosa ne penso di uno che dice che due donne che si baciano fanno schifo io rispondo che è un coglion*, sottoscrivo. Lui non aveva piacere ed era reciproco, ok”.