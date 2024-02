Tanti auguri a Matilde Brandi che ha festeggiato il compleanno con tutti i suoi cari e le amiche. Sulla torta una scritta speciale.

Compleanno speciale per Matilde Brandi che ha spento 55 candeline e ha festeggiato in modo davvero unico. Prima con la famiglia, figlie e compagno Francesco Tafanelli, e successivamente con un party a sorpresa che le sue amiche, anche Vip, le hanno organizzato a casa. Sui social le foto degli invitati e anche della torta molto speciale…

Il compleanno di Matilde Brandi e la torta

Come detto, in occasione del suo compleanno, la Brandi ha festeggiato in due diverse occasioni. Prima a cena fuori, con le figlie e il compagno, e poi con le amiche che, con la complicità delle ragazze della bella Matilde, Sofia e Aurora, le hanno organizzato un party a sorpresa in casa.

A prendere parte alla festa a sorpresa ci sono state Milena Miconi, Stefania Orlando e Manila Nazzaro con cui la festeggiata è molto legata. Tantissime altre persone, invece, le hanno fatto gli auguri via social.

Proprio su Instagram, la soubrette ha fatto vedere come abbia trascorso la serata condividendo alcune foto bellissime. Indubbiamente, un momento particolare del party, è stato quello dell’arrivo della torta.

Il dolce, infatti, era molto semplice ma con una scritta particolare: “Tanto ne dimostro 20!”. Il riferimento, ovviamente, è all’età della festeggiata che passa ma anche alla sua bellezza che, va detto, è sempre quella dei tempi migliori.

Di seguito anche il post Instagram con tanto di foto della torta speciale che ha suscitato tante reazioni da parte dei suoi seguaci che l’hanno riempita d’affetto e di complimenti:

