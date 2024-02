Tensione ad Amici in vista del Serale. Protagonisti i professori con Rudy Zerbi e Alessandra Celentano “contro” Raimondo Todaro e Anna Pettinelli.

Il Serale di Amici si avvicina e nella scuola gli insegnanti devono scegliere i vari allievi da portare alla fase conclusiva del programma. In tal senso è scoppiata una vera e propria lite tra professori con Rudy Zerbi e Alessandra Celentano che hanno provato a “forzare la mano” ai colleghi Anna Pettinelli e Raimondo Todaro per assegnare le maglie ai loro studenti.

Amici, lite tra professori

Nel corso del daytime odierno di Amici, è scoppiato un vero e proprio caos in studio tra i professori. Come detto, Rudy e Alessandra hanno provato a convincere la Pettinelli e Todaro ad assegnare le loro maglie del Serale tra Nahaze, Ayle, Giovanni e Nicholas.

“Se credete nei vostri allievi dovete dar loro la maglia”, ha detto senza giri di parole la Celentano. “Se non lo fate vuole dire che non credete in loro”. Dello stesso avviso anche Rudy che ha fatto leva anche sulle recenti classifiche deludenti dei quattro allievi in questione, presenti anche loro in studio.

Dal canto loro, Anna e Raimondo hanno spiegato le ragioni dietro la loro “attesa” scatenando, però, anche l’inatteso intervento della produzione.

Svelato il numero di allievi al Serale

Raimondo, infatti, tra le motivazioni date per la mancata assegnazione della maglia ad uno tra Giovanni e Nicholas, ha detto che l’incognita del numero di maglie totali al Serale era un fattore importante.

In questo senso, come anticipato, la produzione è intervenuta. “Raimondo, ti confermo che i posti al Serale sono 15″.

Gli autori hanno quindi confermato che 15 allievi su 17 andranno al Serale. Una svolta che in queste ore potrebbe far prendere una decisione ai professori nell’assegnazione delle maglie.

