Le recenti vicende che hanno coinvolto il podcast di Luis Sal e Fedez ha visto una frecciata non indifferente di Selvaggia Lucarelli.

Le vecchie ruggini legate al podcast ‘Muschio Selvaggio’ che riguardano Luis Sal e Fedez sono tornate protagoniste in queste ore. La decisione del Tribunale sembra aver stabilito che il rapper dovrà cedere le proprie quote. Una situazione per la quale è arrivato il commento pungente della “solita” Selvaggia Lucarelli.

Selvaggia Lucarelli, la frecciata a Fedez

Sempre molto attenta alle vicende legate a Fedez e Chiara Ferragni, la Lucarelli non ha fatto mancare un piccolo commento relativamente alla situazione tra il rapper e l’ex amico, Luis Sal, per quanto concerne il loro podcast ‘Muschio Selvaggio’.

Facendo riferimento alla notizia secondo cui il podcast diventerà di Sal, la giornalista ha condiviso una storia con scritto: “Nel caso accetto l’invito Luis”. In qusto senso, la donna ha riportato a galla un vecchio invito che aveva ricevuto da Fedez in passato e per il quale non aveva mai dato risposta.

Con grande ironia, poi, la Lucarelli ha anche aggiunto una simpaticissima foto trasformando il nome del podcast in ‘Muschio SelvaggiA’.

Staremo a vedere se effettivamente la giornalista avrà modo di partecipare allo show e quale sarà il futuro dello stesso.

Di seguito anche un recente post Instagram della giornalista sul podcast ‘Muschio Selvaggio’:

Le precisazioni di Fedez su Muschio Selvaggio

Al netto delle notizie secondo cui Fedez sia ora obbligato dal Tribunale a cedere le sue quote del podcast, lo staff del rapper ha tenuto a precisare: “Il provvedimento del Tribunale di Milano non ha ‘decretato’ ancora nulla: non c’è stata alcuna esautorazione di Fedez dalla gestione di Muschio Selvaggio”.

Lo stesso Federico ha confermato tale situazione sui propri canali social aggiungendo: “Il giudice ha stabilito che un custode gestirà le mie quote nell’interesse della società Muschi Selvaggio Srl e non nell’interesse di Luis Sal”.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG