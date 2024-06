Massimo Boldi rivela perché non ha fatto l’esame di Maturità: la morte del padre e il sostegno alla famiglia.

Con l’avvicinarsi degli esami di Maturità 2024, Massimo Boldi ha condiviso un episodio toccante della sua vita. L’attore, noto per i suoi ruoli comici, ha rivelato di non aver potuto sostenere l’esame di Maturità a causa della prematura scomparsa del padre.

Massimo Boldi: la confessione

Massimo Boldi, all’età di 16 anni, si è trovato di fronte a una scelta difficile. Frequentava il liceo Cattaneo di Milano, ma dopo la morte del padre, la sua priorità è diventata quella di sostenere la madre rimasta vedova. “Io non ho fatto gli esami di maturità perché ho perso il papà a soli 16 anni e dovetti fare da sostegno alla mia famiglia lavorando” ha raccontato l’attore.

“Ho dovuto fare la scuola serale lasciando il liceo per andare a studiare alla scuola d’arte vetrinista Duccio di Buoninsegna dove mi sono diplomato a pieni voti” ha dichiarato Boldi ad AdnKronos. Questa scelta gli ha permesso di supportare la sua famiglia in un momento di grande bisogno.

Durante il suo racconto, Boldi ha espresso il desiderio di aver potuto sostenere l’esame di Maturità. “Mi sarebbe piaciuto fare l’esame di Maturità, però bisogna dire che al giorno d’oggi non è più come ai tempi miei perché sei aiutato tantissimo dalla tecnologia e dall’intelligenza artificiale” ha spiegato l’attore.

Nonostante le responsabilità nei confronti della sua famiglia, Boldi riuscì a coltivare la sua passione per la musica, entrando in una band chiamata New Dada, ispirata dai Beatles.

Il consiglio di Massimo Boldi ai maturandi 2024

Rivolgendosi ai ragazzi che stanno affrontando gli esami, Massimo Boldi ha dato un consiglio speciale: “Tirate fuori i cogl***!“.

L’attore ha anche suggerito di ascoltare la famosa canzone di Antonello Venditti, Notte prima degli esami, per trovare la giusta ispirazione.

