Fedez e Codacons uniscono le forze per i bambini malati di tumore a Taranto dopo anni di battaglie legali. Scopri l’iniziativa.

Dopo anni di battaglie legali e scontri sui social, Fedez e il Codacons hanno sorprendentemente deciso di collaborare. L’annuncio della pace tra il famoso rapper e l’associazione dei consumatori è arrivato dal presidente del Codacons, Carlo Rienzi, durante il programma “L’imprenditore e gli altri” di Stefano Bandecchi.

Ma scopriamo tutti i dettagli dell’inaspettata iniziativa.

Fedez e Codacons insieme per una nobile causa per i bambini di Taranto

L’incredibile collaborazione è stata svelata con la notizia che Fedez e Codacons visiteranno i bambini malati di tumore all’ospedale di Taranto. Carlo Rienzi ha dichiarato: “Andremo come Codacons venerdì prossimo a trovare i bambini malati di tumore all’ospedale di Taranto e vi posso annunciare che con noi ci sarà anche il famoso rapper Fedez che ha garantito che farà una grande donazione per questi bimbi. Un atto bellissimo che, per fortuna, vista la presenza dell’artista, avrà una grossa eco mediatica e noi non potevamo augurarci di meglio“.

Questa collaborazione segna un cambiamento radicale rispetto ai burrascosi trascorsi tra Fedez e Codacons.

Infatti, solamente un mese fa il rapper era in tribunale per difendersi da un’accusa di calunnia intentata proprio dall’associazione dei consumatori. Da tale accusa il rapper è stato prosciolto. All’uscita dall’aula, Fedez aveva dichiarato: “È l’undicesima volta che un magistrato chiede un proscioglimento: il Codacons si metta il cuore in pace e si dedichi a cose più utili“.

L’attesa di conferme ufficiali di Fedez

Nonostante l’annuncio, al momento non ci sono commenti ufficiali da parte di Fedez.

Resta da vedere se questa inaspettata collaborazione verrà confermata dai diretti interessati, ma se così fosse, rappresenterebbe un segnale di speranza e unione per una causa che merita tutta l’attenzione possibile.

Non ci resta, quindi, che attendere nuovi aggiornamenti per scoprire se l’inaspettata collaborazione tra il Codacons e il rapper si concretizzerà per questa nobile causa.

