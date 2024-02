Protagonista al Grande Fratello, Massimiliano Varrese ha fatto discutere per alcune recenti dichiarazioni sulla sua popolarità.

Tra i personaggi più in vista di questa edizione del Grande Fratello, sicuramente c’è Massimiliano Varrese. L’attore ha fatto parlare fin dai primi giorni di reality e sta continuando a farlo. Nelle ultime ore, l’uomo si è reso protagonista di alcune parole a proposito della sua popolarità…

Massimiliano Varrese, le parole sulla popolarità

In queste ultime ore, come detto, Varrese ha avuto modo di chiacchierare con i suoi compagni di avventura al GF. L’argomento era la visibilità data dal reality che, per l’attore, non sembra essere una novità.

Massimiliano, infatti, senza fare grossi giri di parole, ha spiegato di aver già vissuto in passato alcuni momenti di grande popolarità come quelli attuali.

“Nella mia vita ho già vissuto delle botte di popolarità enormi, in varie fasi d’età. Cioè popolarità quella proprio estrema eh. Quindi la so gestire”, ha detto.

Nessun problema riguardo queste parole, se non fosse che sui social, anche a distanza di diverse ore dalle affermazioni, non tutti sembrano pensarla come lui.

La reazione dei social

Dando uno sguardo sul web, soprattutto su X, tantissimi utenti, infatti, si sono messi a sorridere a seguito delle parole di quelle che ormai definiscono “Guru”. Varrese ha destato molta ironia per le sue parole relative alla popolarità. Molti utenti, infatti, evidentemente non conoscono la sua carriera e sono molto giovani.

“Ma chi si crede di essere? COsa ha fatto?”, ha scritto un utente. “Mi fa volare questo sconosciuto”, ha commentato un altro.

Al netto dei commenti, va detto che Massimiliano vanta una carriera di tutto rispetto come attore e volto televisivo.

Di seguito anche un post su X di un utente che ha ripreso le parole dell’attore:

Guru: “Con il fatto che comunque nella mia vita ho già vissuto delle botte di popolaritá enormi, no?

In varie fasi d’etá…

Cioé popolaritá quella proprio estrema eh…

Quindi la so gestire.” Mi fa volare questo sconosciuto.#grandefratello pic.twitter.com/izV9GaB5oj — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) February 20, 2024

