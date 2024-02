Rabbia e tensione ad Amici dopo un compito assegnato ad un allievo. Ecco cosa sta succedendo nella scuola più famosa d’Italia.

Si avvicina il Serale di Amici e nella scuola gli allievi sono chiamati a dare il massimo per ottenere la maglia d’oro, quella che permette, appunto, l’accesso alla fase conclusiva della trasmissione. Al netto delle lezioni, per alcuni studenti sono arrivati dei compiti da parte dei professori. Uno di questi ha mandato su tutte le furie Mida.

Amici, Mida si arrabbia dopo il compito della Pettinelli

Nelle scorse ore, nella scuola di Amici era arrivato un compito di Anna Pettinelli per Mida con diverse limitazioni. Inizialmente il ragazzo, non approvando le cose scritte nella lettera d’accompagnamento dall’insegnante, aveva comunque accettato di mettersi alla prova.

Le cose, però, sono cambiate nelle ore successive con il cantante che ha avuto delle difficoltà ed è scoppiato. “Io lavoro come un matto, col tempo che ho. La faccio e non mi viene come deve. Perché mi devo mettere a rischio ogni volta io e gli altri no. Io sono sabotato ogni settimana dai compiti che mi arrivano”.

Successivamente Mida è riuscito a parlare con la sua maestra, la Cuccarini: “Volevo parlati perché avevo paura di fare questo compito. Mi ci sto mettendo per farlo venire bene…”.

La professoressa ha replicato incoraggiando il giovane: “Il pezzo lo fai bene, hai scritto bene. Sarebbe un peccato non farlo in puntata. Questa è una grandissima fortuna che tu stia lavorando così tanto. Guarda che è un esercizio che ti aiuta anche per affrontare il futuro”.

Staremo a vedere se effettivamente Mida riuscirà a portare a casa al meglio il compito o meno.

Di seguito anche il post su X della trasmissione con lo sfogo del cantante:

