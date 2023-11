Appena entrata nella Casa del Grande Fratello, Perla ha attirato l’attenzione di diversi concorrenti. E Massimiliano Varrese si sbilancia…

Si parlerà tanto in questi giorni di Mirko Brunetti e Perla Vatiero, entrata in queste ore nella Casa del Grande Fratello. Eppure, tra loro potrebbe esserci anche un “terzo incomodo”. Di chi si tratta? Di Massimiliano Varrese che parlando con alcuni dei concorrenti del reality ha fatto comprendere che, secondo lui, la ragazza lo avrebbe guardato con occhi “interessati”.

Massimilano Varrese su Perla al Grande Fratello

Dopo essere entrata nella Casa del GF e aver subito attirato l’attenzione del pubblico soprattutto nell’ottica della reazione di Mirko Brunetti, Perla Vatiero sembra essere già entrata nei discorsi degli altri inquilini del gioco. In particolare in quelli di Varrese che, dopo l’ultima puntata andata in onda su Canale 5, si è fermato a parlare di lei con Ciro e Letizia.

Secondo l’attore, la Vatiero avrebbe avuto sguardi “interessati” verso di lui. Va detto, però, che l’uomo non si è sbilanciato esplicitamente ma ha fatto intendere il tutto.

“Non mi far parlare, che io noto cose che non devo dire”, ha spiegato rispondendo a Ciro. Proprio Ciro stava parlando di Perla e di possibili sguardi. “Se mi ha guardato? Sì, non fare lo scemo. Ho sbagliato… No, io non dico più nulla. Non posso dire altro, non fatemi parlare e non mettetemi nei casini, basta”, le parole di Varrese riprese da Novella 2000.

Di seguito anche un post su X di un utente che ha ripreso proprio il momento in cui Massimiliano ha fatto riferimento al presunto interesse della neo entrata nella Casa:

