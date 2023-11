Il lavoro, l’amore e la gelosia domata. Antonella Clerici si racconta e spiega alcuni dettagli inediti della sua vita privata.

Intervista a 360° per Antonella Clerici che a La Stampa ha svelato alcuni dettagli inediti della sua vita privata tra amore, gelosia e lavoro. Spiccano i passaggi sulla menopausa ma anche quelli legati al suo ex che era stato pedinato dalla conduttrice.

Antonella Clerici tra amore e gelosia

Nel corso dell’intervista alla Clerici, come detto, spiccano alcuni passaggi sull’amore e soprattutto sul tema della gelosia: “Lo sono stata e, a volte, ne avevo ben donde!”, ha spiegato. “Da quando però è nata mia figlia, ho fatto il fioretto di non essere più così controllante. Devo dire che si vive molto meglio: prima mi alzavo con il chiodo fisso di guardare il cellulare al mio ex e sono arrivata addirittura a pedinarlo“.

Adesso, però, tutto è diverso: “Ora no, anche perché, alla mia età, mica posso stare lì ancora a patire, piuttostosto da sola”.

La conduttrice ha toccato anche il tema della menopausa: “È ora di abbattere questo tabù. Se in tv ho una botta di calore, perché devo inventarmi una scusa? Prendo un ventaglio e spiego cos’ho”. La seguitissima Antonella ha poi spiegato che la sua menopausa “è stata dura”.

La donna ha raccontato: “Non potevo fare la cura ormonale e quindi, sotto supervisione medica, ho provato strade alternative ma è stato un calvario. A momenti ci lasciavo la pelle con gli ormoni bio identici. Mi sarebbe piaciuto confrontarmi con altre donne, ma niente: erano tutte sfuggenti. Ho anche avuto problemi di peso, di gonfiore […]”.

Di seguito anche un simpatico post Instagram della conduttrice relativo a questa estate:

