La frase sullo psicologo e la depressione durante X Factor, poi le “scuse” social. Morgan torna sulle frasi dette a Fedez.

Scintille a X Factor tra Morgan e Fedez con alcune frasi del primo che sono rimaste molto impresse nella mente del rapper così come di tutti i telespettatori. L’ex Bluvertigo, infatti, si è spinto un po’ troppo in là parlando di depressione e psicologo generando molta polemica. Ora, lo stesso artista ha voluto riprendere quanto accaduto e fare alcune riflessioni con tanto di scuse al diretto interessato.

Morgan, il video di scuse a Fedez dopo X Factor

Morgan ha spiegato nella sua analisi che le parole dette a X Factor sono frutto di alcune dinamiche dovute alla tensione della serata: “Dopo che Fedez era stato sarcastico per tutta la serata nei miei confronti, verso la fine mi fa la morale. Utilizzare la parola depresso è stata una cosa che ho fatto ironicamente, più nei miei confronti che nei suoi. Ho una lunga storia di depressione, sia personale che familiare”, le parole dell’ex Bluvertigo.

Poi ancora: “Non si creda che abbia voluto colpire l’ammalato, non sono ritenuto a riferirmi alla cartella clinica, non voglio offendere nessuno. Per me è importante riferirmi alla depressione per la mia storia personale. Mio padre a 46 anni si è tolto la vita perché ha avuto una crisi depressiva, se l’avessimo chiamata depressione forse sarebbe ancora qui. Che io abbia detto depressione non è una cosa svilente e negativa perché io sono il primo a vivere la depressione […]”.

Nel finale del suo discorso ecco arrivare anche quelle che suonano come delle scuse rivolte, ovviamente, a Federico: “Fedez non ti ho voluto veramente offendere, non era nel mio spirito”.

Di seguito anche il post Instagram con le parole di scuse al rapper condivise sui social dall’ex Bluvertigo:

