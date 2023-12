Tensione e aria minacciosa al Grande Fratello per Massimiliano Varrese che è pronto a cambiare atteggiamento verso qualche concorrente.

Spesso al centro di polemiche in questa edizione del Grande Fratello, Massimiliano Varrese torna a far parlare di sé per alcune confessioni “minacciose” in vista del futuro. L’attore è rimasto deluso e arrabbiato per certi commenti sul suo conto e ha promesso “vendetta”.

Massimiliano Varrese medita vendetta al Grande Fratello

Nella Casa del GF non mancano le tensioni neppure sotto il periodo di Natale. Chiedere a Varrese che parlando con la ex, Monia La Ferrera, ha promesso vendetta senza, però, precisare a chi fossero riferiti i suoi discorsi.

“Però non qui, adopero un’altra via. Non mi faccio rovinare più da nessuno, ci sono molte cose che vanno sistemate”, ha spiegato l’attore con aria molto seria e tono duro. “Se sento arrivare un’altra chiacchiera del genere al mio orecchio, faccio.. sono tornato il vecchio Massi. Quello che quando non parla più…il vero Massi. Quello di prima era un personaggio. Questo è quello vero, quello che usa altre frequenze. C’è molto bisogno, non solo per me”.

Al momento non è chiaro a chi fossero riferite le sue dichiarazioni ma è molto probabile – almeno secondo alcuni utenti del web – che Massimiliano abbia fatto riferimento a Beatrice Luzzi che potrebbe aver parlato di lui in un modo davanti e in un altro, negativo, alle spalle.

Al netto di queste parole, sulle pagine di Chi, Signorini aveva preso le difese proprio dell’attore, spesso criticato: “non credo sinceramente sia quel mostro che i social dipingono. È solo una persona troppo presa dal proprio ruolo […]”, il commento del conduttore del reality sul concorrente.

Di seguito anche un post su X di un utente che ha notato il dialogo dell’attore:

