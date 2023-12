Ilary Blasi sarebbe stata protagonista di un aperitivo nel cuore di Roma in compagnia di un famoso attore.

Ilary Blasi è stata “beccata” nientemeno che in compagnia di Pedro Alonso, il celebre attore conosciuto come “Berlino” de La Casa di Carta.

I due in questo momento sono tra i volti più in vista della piattaforma Netflix (dove lei è protagonista del docufilm Unica, mentre lui dello spin-off sul personaggio interpretato ne La Casa di Carta) e sui social ha iniziato a circolare un video in cui li si vede brindare e sorseggiare uno spritz. “Dal caffè allo Spritz è un attimo”, ha scritto qualcuno ironizzando sul presunto “caffè” che avrebbe scatenato la separazione tra Totti e Ilary.

Ilary Blasi e Pedro Alonso insieme: i dettagli

Ilary Blasi continua a vivere la sua storia d’amore con l’imprenditore Bastian Muller ma, nelle ultime ore, si è concessa un aperitivo con il celebre attore Pedro Alonso, protagonista dello spin-off de La Casa di Carta, Berlino. I due si sono incontrati per ragioni di marketing (in questo momento sono entrambi tra i volti più in vista sulla piattaforma Netflix).

Il docufilm incentrato sulla rottura tra la conduttrice e Francesco Totti continua intanto ad essere sulla bocca di tutti e in tanti si chiedono se prima o poi l’ex calciatore replicherà alle parole dell’ex moglie, che ha affermato di esser stata tradita (con l’attuale compagna di Totti, Noemi Bocchi). Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi?

