Lino Banfi ha vissuto il primo Natale da vedovo e al Corriere della Sera è tornato a ribadire tutto il suo dispiacere per la scomparsa dell’adorata moglie Lucia, venuta a mancare lo scorso febbraio dopo che, per anni, aveva combattuto contro l’Alzheimer.

“Questo è il primo Natale che non passiamo insieme dopo 70 anni e quasi non posso sopportarlo. Infatti me ne vado a fare un viaggio, un viaggio lontanissimo eppure molto vicino. Vado in California con mio figlio Walter, a Los Angeles passeremo anche Capodanno. Lontanissimo dicevo, ma anche vicino. Dentro noi stessi, padre e figlio insieme come due amici che vogliono confidarsi e si ritagliano un po’ di tempo senza nessun altro intorno”, ha dichiarato l’attore.

La scomparsa dell’adorata moglie Lucia è stata un duro colpo per Lino Banfi che, pur di non trascorrere il Natale senza di lei in Italia, è partito per Los Angeles insieme a suo figlio. Negli ultimi mesi l’attore non ha fatto segreto di aver particolarmente sofferto per la scomparsa della moglie, e ha confessato al Corriere della Sera: “Lucia è sempre stata con me, anche adesso che non c’è più. Sono sicuro che ci sta ascoltando, che ascolta quello che ci diciamo pronta a rimproverarmi se proferisco delle parolacce”.

Sui social in tanti gli hanno espresso la loro vicinanza e la loro solidarietà dopo la scomparsa di Lucia Zagaria e sono curiosi di saperne di più sulla vita privata dell’attore.

