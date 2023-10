Ore di tensione nella casa del GF dopo l’uscita di Heidi. Massimiliano Varrese è scosso e ha minacciato di lasciare il reality.

Momenti di particolare elettricità nella casa del Grande Fratello dopo l’uscita di Heidi che ha dato seguito con i fatti alle parole di suo padre che non è rimasto contento di alcuni comportamenti recenti suoi e verso di lei. Chiamato in causa, in tal senso, Massimiliano Varrese che ha minacciato anche di lasciare il reality. Situazione che è stata, in parte, placata dai compagni ma anche censurata, secondo molti utenti, da parte della produzione.

Massimiliano Varrese, caos al GF dopo l’uscita di Heidi

Evidentemente scosso dall’uscita di Heidi dal reality, specie per le parole del padre che, di fatto, lo hanno chiamato in causa, Varrese ha spiegato ai coinquilini di voler riflettere sul da farsi in ottica di continuare a partecipare allo show tv.

“Ricattare una figlia di 26 anni così. Eravamo innamorati, non giriamoci intorno, l’hai visto. Una roba allucinante. Non avrei mai pensato di dire una roba così. Manco in una sceneggiatura. Io non so, come si fa? C’era qualcosa che mi puzzava. Io volevo capire la verità, ma non riuscivo. Io sono passato per oppressivo. Quanto soffriva qui dentro, poverina. Questa cosa mi fa ancora più incazzare….”, si è sfogato inizialmente nella notte l’attore.

Poi la minaccia dell’addio placata dai compagni: “Pensaci, fallo anche per noi”, gli hanno detto.

Dopo la tempesta anche un momento di maggiore calma di mattina. Varrese si è soffermato a parlare con Mughini che gli ha chiesto come stesse: “Non vedo più niente di normale qui dentro. Quanto successo ieri sera per me è molto grave. Da 1 a 10 quanto sto male? 5. Forse anche 4”.

In questi dialoghi, diversi utenti del web hanno notato come la regia abbia censurato l’uomo non facendo sentire parte del discorso o staccando su altri concorrenti.

Di seguito anche alcuni post su X di vari utenti che hanno notato la censura all’attore:

Ho intravisto una scena, subito censurata, dove sembra che il guru voglia andarsene e gli altri lo stanno dissuadendo con parole terribili “fallo per noi donne”, ma in che senso??? la dignità sotto i piedi proprio!#gf #grandefratello pic.twitter.com/5kj2QCUoBw — 🐍Ross🐍 (@DigerossRoss) October 17, 2023

