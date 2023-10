Una particolare dichiarazione di Andrea Giambruno a proposito del suo legame con Giorgia Meloni. Si parla di matrimonio…

Intervista a Chi per Andrea Giambruno, giornalista e compagno della Premier Giorgia Meloni. L’uomo, conduttore di ‘Diario del giorno’, striscia quotidiana su Rete 4, ha affrontato diverse tematiche legate alla sua vita professionale ma anche e soprattutto di quella privata dove ha, di fatto, scatenato un “dubbio” sul suo legame con la Presidente del Consiglio.

Andrea Giambruno e Giorgia Meloni sono sposati?

Nel corso dell’intervista che uscirà mercoledì 18 ottobre, Giambruno ha avuto modo di togliersi qualche sassolino dalle scarpe prima di tutto sulla sua vita privata e il legame con la Premier Giorgia Meloni: “Finché ce lo chiederanno, io e Giorgia non ci sposeremo”, ha detto. Poi, però, ecco una frase che provoca tanti dubbi: “Lo faremo quando ci andrà. Oppure ci siamo già sposati e non l’abbiamo detto a nessuno”. Passaggio importante anche per quanto riguarda l’anello che porta sempre al dito: “Questo anello un po’ vistoso che porto all’anulare? Mi piace così. Ho il cuore gitano io”.

A livello personale e lavorativo, il giornalista e conduttore ha aggiunto: “Più mi criticano e più resto qui a fare il mio lavoro. Faccio il giornalista, so fare solo questo. E non ricevo consigli né ordini da nessuno. Se poi alcuni colleghi in mala fede pensano che io prenda ordini da Giorgia, sono fatti loro. Sono libero e la mia compagna non si sognerebbe mai di intromettersi in quello che faccio. Anzi, ho trovato sgradevole che le chiedessero di commentare le mie parole in una conferenza stampa a Palazzo Chigi. Ha altro da fare. Solo pensare che se vado in onda sui migranti io mi consulti prima con lei… Via, è in mala fede chi dice queste cose”.

Di seguito un post recente della Premier su Instagram:

