Alcune recenti dichiarazioni quantomeno azzardate di Massimiliano Varrese al Grande Fratello stanno facendo molto parlare sul web.

In molti lo hanno definito “il guru” del Grande Fratello. Parliamo di Massimiliano Varrese che nelle ultime ore è riuscito a rimettersi in evidenza per alcune dichiarazioni decisamente particolari. L’attore, infatti, ha rivendicato di aver portato in Italia l’hip pop, per quanto riguarda appunto lo stile di ballo. Dopo queste dichiarazioni, come era prevedibile, tantissimi telespettatori del reality e utenti del web si sono sbizzarriti tra commenti e meme.

Massimiliano Varrese e l’hip pop in Italia

Dopo essere stato al centro di diverse dinamiche ad inizio reality, Massimiliano Varrese era un po’ stato messo da parte. E forse anche per questo che lo stesso attore ha deciso, nelle ultime ore, di parlare in modo decisamente curioso su alcuni temi.

In particolare, mentre si concedeva una chiacchierata con i suoi compagni della Casa, l’attore ha detto: “Io ho portato proprio, tra virgolette, l’hip hop in Italia”.

Parole a cui ha fatto seguito anche una sorta di spiegazione: “Siamo stati i primi a fare un certo tipo di stile, sono sempre stato molto innovativo”.

La cultura hip hop, in Italia, ha iniziato a diffondersi all’inizio degli anni Ottanta, quando l’uomo, in realtà, era solo un bambino per questa ragione sembra difficile che la versione di Varrese possa essere attendibile.

L’attore, va detto, aveva iniziato la sua carriera come ballerino partecipando a ‘Carràmba! Che fortuna’, condotto da Raffaella Carrà e anche in ‘Stasera pago io’, trasmissione condotta da Fiorello, epserienza che sicuramente non bastano per potersi definire colui che ha portato l’hip pop in Italia.

Di seguito anche un post su X di un utente che ha sottolineato le parole azzardate del concorrente del GF:

