Il racconto drammatico di Enrica Bonaccorti sull’aborto subito e il gesto inaspettato da parte di un noto volto tv.

Enrica Bonaccorti è stata ospite dell’ultima puntata andata in onda di ‘La volta buona’ su Rai 1 con Caterina Balivo. La donna ha avuto modo di raccontare diversi aspetti legati alla sua vita, presenti e passati. In modo particolare ha colpito il dramma che ha vissuto in precedenza con un aborto che l’ha fatta molto soffrire ma al quale è legato anche un aneddoto interessante su un suo collega diventato poi un celebre volto della tv italia, Giancarlo Magalli.

Enrica Bonaccorti racconta il dramma dell’aborto

La Bonaccorti è stata ospite, come detto, della puntata de ‘La Volta Buona’ in onda oggi, 3 gennaio 2024. Nel salotto di Caterina Balivo, la donna, storico volto della Rai, ha aggiornato sulle sue condizioni di salute che di recente hanno preoccupato tanto il suo pubblico ma ha anche rivelato alcuni aspetti non troppo conosciuti della sua vita.

In modo particolare un periodo inizialmente molto felice, con l’annuncio in tv della sua gravidanza, e quello appena seguente, segnato dal terribile aborto subito.

“Fui massacrata dalla stampa per aver raccontato in pubblico un fatto privato”, ha raccontato. Proprio quella gravidanza, però, non venne portata a termine. La donna, infatti, fu vittima di un aborto. “Togliendomi il vestito, iniziai a perdere il bambino”, ha ricordato facendo riferimento a cosa accadde in camerino in quei momenti.

Sull’aborto, poi, anche un retroscena legato a chi andò in ospedale a farle visita, ovvero Giancarlo Magalli, all’epoca sua spalla in tv, e Gianni Boncompagni.

Proprio su Magalli, la donna ha anche spiegato: “Mi fece un filmino con la telecamera. Un filmino che poi mi fu rubato con le ecografie e tutto. Ho perso un bambino, ma è nato Magalli conduttore”, il commento, ora con una leggerezza diversa rispetto al passato, in merito al fatto che l’uomo prese il suo posto in tv diventando poi un importantissimo conduttore nella storia del piccolo schermo italiano.

Di seguito anche il post Instagram col racconto della donna durante la trasmissione:

