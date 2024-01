Nuovi commenti sul caso del pandoro Balocco che ha coinvolto Chiara Ferragni. Gli ultimi a parlare sono stati alcuni volti noti.

Nonostante il ritorno ufficiale sui social, le polemiche attorno al caso pandoro Balocco e Chiara Ferragni non si sono ancora placate. Tanti i volti noti che hanno commentato la vicenda e tra gli ultimi anche alcuni che non le hanno certo mandate a dire parlando pure di carcere per la donna dopo la falsa beneficenza.

“Chiara Ferragni è da galera”: l’attacco

Le ultime questioni relative alla falsa beneficenza che hanno coinvolto la Ferragni, come detto, hanno visto diversi volti anche dello spettacolo dire la loro. Gli ultimi a farlo sono stati Andrea Pinna e Flavia Vento che hanno avuto un pensiero comune.

Il primo, come riportato da Leggo, ha detto: “Se vado in banca e rubo diecimila euro mi danno tre anni senza condizionale. Secondo questa lineare logica, Chiara Ferragni dovrebbe farsi trent’anni. E comunque è sempre meglio uno che ruba sapendo di rubare, di uno che lo fa fingendosi autore di opere umanitarie. Sono molto dispiaciuto per lei, ma dovrebbero venire confiscati tutti i beni e mandata a fare attività socialmente utili per almeno due decadi. Senza sconto della pena e senza visite parentali. The end”.

La Vento, invece, intervenuta a Turchesando, ha commentato: “Chi fa beneficenza e poi non da i soldi è una cosa da galera. È grave e credo che a Chiara Ferragni i soldi non le manchino, un milione in più o un milione in meno. I poveri sono in Africa, lei camperà di rendita per venti vite, non mi fa pena per niente. Che lei abbia due milioni in meno non me ne frega niente, mi devo preoccupare che ora la Ferragni non ha una lira? Una che guadagna 80mila per una foto può anche smettere di lavorare e sparire”.

Di seguito, invece, un vecchio post Instagram dell’imprenditrice prima dello scoppio del caso pandoro:

