Beatrice Luzzi ha dovuto improvvisamente lasciare la casa del GF per un grave lutto, e Signorini ha tuonato contro gli altri concorrenti.

Nelle ultime ore Beatrice Luzzi ha dovuto improvvisamente lasciare la casa del GF a causa della scomparsa di suo padre. La notizia ha scosso i fan dell’attrice, ma a quanto pare non è stato lo stesso per i suoi coinquilini, che hanno trascorso la giornata come se nulla fosse.

Addirittura Perla, Letizia e Paolo hanno discusso delle attività da svolgere, mentre Anita si è lamentata per l’assenza dell’abituale aperitivo. L’atteggiamento dei concorrenti non è andato giù al conduttore Alfonso Signorini, che attraverso i social ha tuonato: “La mancanza di empatia dimostrata quest’oggi da alcuni concorrenti del GF mi lascia letteralmente senza parole. A lunedì”.

Alfonso Signorini asfalta i concorrenti del GF

Alfonso Signorini si è scagliato contro i concorrenti del GF che, nelle ultime ore, hanno dimostrato di avere scarsa empatia nei confronti della coinquilina Beatrice Luzzi, che ha dovuto lasciare improvvisamente la casa perché colpita da un tragico lutto (è infatti venuto a mancare suo padre).

Al momento Beatrice non ha rilasciato dichiarazioni e in tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi. Già dalle prime ore in cui Beatrice ha lasciato la casa, il comportamento degli altri concorrenti ha destato polemiche. “Secondo me non facciamo niente neanche oggi. Con questa storia qua saranno bloccati”, ha detto Fiordaliso, mentre Anita Olivieri ha risposto: “Eh lo so zia, però…”. “Non è colpa di nessuno”, ha ancora continuato Fiordaliso. Infine, Letizia ha aggiunto: “Sì, ma non si può fermare un programma televisivo”. Alla vicenda seguiranno ulteriori dettagli?

