Secondo indiscrezioni un celebre ex musicista chiederebbe da anni di poter tornare ad Amici nel ruolo di professore.

Nelle ultime ore sui social si è sparsa la voce che un celebre ex volto di Amici sarebbe intenzionato – da anni – a tornare all’interno del programma. L’indiscrezione è stata riportata da Davide Maggio, che ha scritto in un tweet: “Il sapiente musicista, affascinato dai riflettori, prova talmente tanta repulsione per i talent show che negli ultimi tre anni ha chiesto con svariati messaggi (a cui sono seguiti due incontri) di (ri)prendere parte al programma che gli ha dato notorietà.”

Le sue parole hanno portato gli utenti a concordare che si tratterebbe di Luca Jurman. Sarà vero?

Ex prof vuole tornare ad Amici

Nelle ultime ore un’indiscrezione riportata da Davide Maggio ha fatto sì che si avvicendassero le voci in merito a un presunto e desiderato ritorno di Luca Jurman ad Amici. Sarà vero? Al momento il musicista non ha rotto il silenzio in merito alla questione e in tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi. All’interno del talent show di Maria De Filippi, Jurman ha ricoperto il ruolo di professore tra il 2007 e il 2010.

In passato a TvBlog lui stesso ha confessato: “La gente mi chiede di tornare ad Amici ancora oggi… è vero, qualche volta ho tentato di parlarne con la produzione. La mia uscita dal programma è stata poco felice, me ne sono andato via nel bel mezzo di un serale. E questo ovviamente non ha fatto piacere alla produzione. Se dovessi tornare a lavorare con le qualifiche giuste e le modalità giuste… io non ho nessun problema, ma non credo sia interesse loro.”

