Mariano Catanzaro: “Sono etero, mi piace la donna” (video)

Nelle scorse ore, Mariano Catanzaro ha registrato una serie di Instagram Stories, dopo le fake news, circolate sul web, di un presunto legame sentimentale con Giovanni Ciacci. L’ex protagonista de ‘La Pupa e il Secchione e viceversa’, in lizza per il ‘Grande Fratello Vip 6’, ha ribadito la propria eterosessualità:

Sono uscite delle foto mie con Giovanni che ci ritraggono insieme. Fatemi capire: io nell’intervista ho detto che abbiamo un bellissimo rapporto, ma non che io sono omosessuale e che mi piacciono i gay. Non ci sarebbe nulla di male, però perché la gente dice qualcosa che non è vero? Io sono eterosessuale, mi piace la donna. Perché dovete dire stronzate? Non ho fatto nessun coming out. Non è possibile abbracciare una persona omosessuale davanti ad altri? Io non ho fatto nessun coming out. Perché dobbiamo vivere in un mondo fatto di etichette? Se una persona ti fa star bene, a prescindere dall’orientamento sessuale che ha, ma perché non lo devi abbracciare? Ma perché dobbiamo vivere in un contesto di paura? Perché devo essere etichettato se abbraccio una persona del mio stesso sesso?