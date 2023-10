Non la chiamano Queen per nulla. Maria De Filippi ha annunciato una grande iniziativa dopo ogni puntata di Uomini e Donne.

Non solo amori e discussioni nel salotto di Uomini e Donne. Infatti, Maria De Filippi ha annunciato una importantissima iniziativa che andrà avanti al termine di ogni puntata dello show pomeridiano di Canale 5. La Queen di Mediaset ha sorpreso tutti con un gesto molto bello verso gli amici a quattro zampe.

Maria De Filippi, l’iniziativa dopo Uomini e Donne

Da sempre amante degli animali e dei cani, Maria De Filippi ha annunciato con una clip andata in onda dopo la puntata odierna di Uomini e Donne che, al termine di ogni appuntamento del pomeriggio con la trasmissione, ci sarà modo di vedere e adottare un amico a quattro zampe.

“Chi è entrato almeno una volta in un canile non può non aver visto e non aver provato la sensazione di solitudine, di freddo e di abbandono guardando un cane dietro a una gabbia”, ha detto la conduttrice nel video andato in onda. “Per questo motivo alla fine di ogni puntata di UeD voi avete la possibilità di cambiare la vita di uno dei cani che vedrete. Avreste questa possibilità di dare un aiuto e darvi una gioia. La cosa importante è che nel momento in cui decidete di chiamare, abbiate davvero intenzione di prendervi cura di questi animali. Perché questa è la cosa davvero più importante. Chiamate solo se avete voglia e la volontà di cambiare la vita di uno di loro”.

Tale iniziativa, che prende il nome di #Adottaunamico, prevedrà la presentazione di un cane da adottare al termine di ogni puntata dello show. Quindi, ogni giorno si parlerà di un esemplare diverso relativo a un canile diverso.

Di seguito anche il post su X del programma con le parole della conduttrice che spiega la bellissima iniziativa:

