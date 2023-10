Body trasparente e un paio di collant e il gioco è fatto: Elisabetta Canalis mette a tacere tutti col suo fisico mozzafiato.

45 anni e non sentirli. Ma soprattutto non dimostarli. Elisabetta Canalis ha fatto il boom sui social con il suo ultimo post che contiene alcuni suoi scatti decisamente sensuali e provocanti. Body trasparente e un paio di collant. Il resto è solo immaginazione. Tantissimi i commenti degli utenti di Instagram rimasti senza parole.

Elisabetta Canalis, le trasparenze ammutoliscono il web

Sono bastate tre foto alla Canalis per fare subito il boom di like e commenti. La bellissima modella sarda non è certo nuova a contenuto dall’altissimo tasso erotico ma questa volta si è davvero superata. Per l’ex Velina mora di Striscia La Notizia, infatti, ecco tre scatti con un body nero trasparente e un paio di collant. Tanto è bastato per mandare in tilt gli oltre tre milioni e mezzo di seguaci su Instagram.

Pose sensuali, tutte diverse, e fan lasciati senza parole. Al netto di pochissimi haters, la bella Elisabetta ha ricevuto solo commenti positivi.

“Una Dea”, “Si vede tutto ed è tutto stupendo”, “Non so come faccia ma sei bellissima sempre”, “Superlativa”, “Le ventenni mute”. Sono questi alcuni dei commenti che sono stati scritti alla modella sarda.

E in effetti, a sfogliare le immagini c’è solo da rimanere a bocca aperta per il fisico sempre molto tonico della donna che grazie alla boxe e alla tanta attività sportiva, anche a 45 anni fa invidia alle più giovani.

Di seguito anche il post Instagram in questione dell’ex Velina con i vari commenti ricevuti:

