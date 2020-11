Nina Moric prova a ricostruire, insieme a Marco Iacono. Dopo i giorni infuocati delle polemiche a distanza con l’ex marito Fabrizio Corona per il figlio Carlos, la showgirl croata si è mostrata più innamorata che mai sui social, dando la sensazione di aver ritrovato la felicità.

La Moric, infatti, ha pubblicato su Instagram alcune fotografie nelle quali è in compagnia del suo nuovo fidanzato. Nei pressi di una piscina di un hotel, davanti ad un bel tramonto o, ancora, abbracciati e sorridenti. Lui si chiama Marco Iacono ed avrebbe 22 anni in meno della showgirl (che ne ha compiuti 44 lo scorso 22 luglio). Su Instagram il suo account (privato!), marco_kino_22, ha poco più di 8 mila follower, con soli 12 post pubblicati.

Nina Moric, gli attacchi di Fabrizio Corona

Non si conoscono particolari dettagli biografici su Iacono, anche se di lui ne ha parlato nelle settimane scorse il già citato Corona. Ospite in collegamento a Live – Non è la d’Urso, infatti, l’ex marito della Moric aveva bollato il nuovo compagno di lei con il pesante termine “tossico“, aggiungendo che si trattava di “un bambino di 22 anni senza un dito“.

Parole molto forti alle quali né la Moric né lo stesso Iacono hanno risposto pubblicamente in maniera diretta. D’altronde la showgirl croata ha in più occasioni annunciato l’intenzione di mettersi alle spalle il suo passato e di non prendere più parte a programmi televisivi che in qualche modo alimentassero i gossip sul suo conto. Evidentemente è arrivato anche per lei il momento di pensare al presente e al futuro, provando magari a ritrovare serenità al fianco di un uomo che la ama.

Per completezza, ricoriamo che la Moric è stata definita da Corona – sempre nel discusso intervento in collegamento con Barbara d’Urso – una “psicopatica da manicomio“.