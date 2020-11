Stash: il messaggio alla figlia a pochi giorni dal parto (foto)

Nelle scorse ore, Stash, che, durante la scorsa stagione del serale di ‘Amici’ ha annunciato di diventare papà per la prima volta, ha scritto, sul proprio account Instagram, un lungo post per la figlia. Il cantante, legato sentimentalmente a Giulia Belmonte, non è riuscito a trattenere la propria gioia, per l’arrivo dell’imminente cicogna.

Ormai ci siamo quasi… stai per arrivare!

E io dal momento in cui ti ho sentita pulsare ho deciso che sarai tu il centro di ogni cosa… eri 6 millimetri quando ti abbiamo vista per la prima volta, ma sei stata sin da subito la cosa più grande della mia vita!

Proverò a farti trovare un mondo qui fuori pieno d’amore per te….

Ci riuscirò!

Ti aspettiamo!

L’immagine del cantautore e della fidanzata con il pancione in bella vista ha collezionato, nel giro di poche ore, oltre 173mila like. Il leader dei The Kolors ha ricevuto attestati di stima e di affetto anche da amici e colleghi come Mara Venier, Giusy Ferreri, Alessandra Amoroso, Francesco Facchinetti.

Il ritorno ad Amici 20

Il cantante, negli scorsi giorni, è apparso nella prima puntata della nuova stagione del talent di Maria De Filippi per ufficializzare il passaggio di testimone ai nuovi allievi della scuola. Quest’anno non farà parte del corpo insegnanti accanto a Rudy Zerbi e Anna Pettinelli (al suo posto è stata scelta Arisa).

“Questo camerino significa tanto per me. Mi ricordo ancora l’emozione che ho provato quando vidi quel nome attaccato sulla porta due anni fa, quando ho iniziato il mio percorso come professore ad Amici. Questo posto è stato e sarà per sempre casa mia… e tutte le persone che sono qui sono state e saranno per sempre la mia famiglia.

In questi giorni mi avete scritto in tantissimi chiedendomi se sarei tornato come prof anche quest’anno… Chi l’avrebbe mai detto, anche solo qualche mese fa, che ci sarebbe stato un evento come quello che sta per arrivare nella mia vita proprio ora… di quelli che spostano il centro di ogni tua giornata, di quelli che ti cambiano come essere umano… di quelli che ti fanno dire “si, è giusto che vada così”.

Tra poco sarò in trasmissione per dare il mio augurio ai ragazzi della nuova classe.

Sono felice di essere qui oggi e… domani lo sarò ancora di più!

Buon Amici a tutti.

#amici2020”.