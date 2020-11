Aurora Ramazzotti guarita dal Covid-19

Aurora Ramazzotti, nelle scorse ore, è tornata su Instagram per rassicurare tutti i suoi tanti fan. La figlia di Eros e Michelle Hunziker, nelle scorse settimane, come molti italiani, è stata colpita dal Coronavirus. Anche il fidanzato Goffredo Cerza si è ammalato di Covid-19. Poche ore fa, la giovane conduttrice ha affidato ai propri social alcune riflessioni su questa brutta malattia dopo la guarigione:

“Sto vivendo questo lockdown male rispetto all’ultima volta, forse perché ho avuto il Covid e non sono stata benissimo, nonostante potessi stare molto peggio. Mi ha presa fisicamente, ma soprattutto psicologicamente e mentalmente”.

Aurora, in questi giorni di silenzio dai social media, ha voluto ricaricare le batterie per ritornare più forte da un periodo che l’ha segnata sotto ogni punto di vista:

“Se non mi vedete così presente è per via di quello, ma ci sto lavorando. Sono terrorizzata a ripartire, ho paura di non riuscirci”. E, infine, Aury ha voluto affidare un messaggio positivo a tutti quelli che hanno seguito la sua battaglia contro questo virus: “Non bisogna avere paura invece. Bisogna darsi tregua, darsi il tempo di riprendere lentamente. Ci sentiremo tutti molto meglio”.

Solo 15 giorni fa, la Ramazzotti, inviata di ‘Ogni mattina’ su Tv8, aveva annunciato, in diretta, di aver contratto questa grave influenza che sta mettendo in ginocchio la salute di milioni di persone in tutto il mondo:

“Mi è arrivata la tosse che io non ho mai. Perciò ho capito che poteva essere lui, anche se ho sperato di no. Questa malattia è molto particolare. Io fortunatamente l’ho capito subito e mi sono isolata. Abbiamo avuto la prontezza di confinarci, quindi non abbiamo avuto contatti con altre persone”.