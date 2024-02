Mara Venier ancora al centro della bufera dopo lo speciale di Domenica In in diretta da Sanremo. Lilli Gruber difende la conduttrice.

Sono giornate difficili quelle di Mara Venier che si è ritrovata al centro della bufera social e mediatica dopo l’ultima puntata di Domenica In speciale Sanremo. Infatti, la conduttrice televisiva, considerata da molti telespettatori la “zia d’Italia”, si è ritrovata al centro della polemica per alcuni atteggiamenti che non sono piaciuti ai telespettatori.

Mara, infatti, è stata accusata di aver zittito il cantante Dargen D’Amico che, rispondendo alle domande poste dai giornalisti, stava affrontando il tema dell’immigrazione in diretta televisiva. In seconda battuta non è stato visto di buon occhio il comunicato stampa che la Venier a letto per conto dell’ad Rai Roberto Sergio.

La conduttrice di Rai 1 ha poi deciso di disattivare i commenti su Instagram dopo i numerosi attacchi ricevuti dagli utenti.

Mara Venier sotto accusa: Lilli Gruber arriva in sua difesa

Tra colleghi ci si aiuta, e questo vale anche nel campo della televisione. Infatti, a pochi giorni dallo speciale di Domenica In, Lilli Gruber ha espresso solidarietà alla collega allo studio di Otto e Mezzo.

La giornalista e conduttrice di La7 nella puntata di lunedì ha affrontato i temi più caldi della giornata, tra cui la polemica su Mara Venier. A tal proposito ha dichiarato: “La salutiamo e ovviamente la invitiamo, ma diciamo anche che l’hanno lasciata sola con una patata bollentissima e una grande grana da gestire, perché tra il comunicato dell’ambasciatore israeliano e quell’altro che ha detto che il Festival era troppo di sinistra le polemiche erano già infuriate”.

La conduttrice televisiva, per i più affezionati semplicemente “zia Mara”, è ancora al centro della bufera dopo quanto accaduto a Sanremo durante la puntata di Domenica In.

Dallo studio di Otto e Mezzo, l’editorialista di Repubblica Massimo Giannini ha dichiarato: “Ma è possibile che con questa Tele Meloni Mara Venier, che è la più straordinaria conduttrice televisiva che abbiamo, a 73 anni ha ancora il problema di dover rendere conto al funzionario Rai? Mara Venier ha zittito Dargen D’Amico, che ha detto una cosa totalmente neutra. Ho visto lo sguardo terrorizzato di Venier che probabilmente guardava il funzionario Rai, quello di cui parlava Renato Zero nella canzone Viva la Rai”.

Ha, inoltre, aggiunto: “E Tele Meloni ha persino un problema se un cantante dice ‘Stop al genocidio’ e un altro dice che i migranti apportano un importante contributo al nostro paese? E quando parlo di autocensura, mi riferisco a Mara Venier”.

